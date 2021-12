Olympische Spelen heel ver weg voor Nederlandse curlers na nederlaag tegen Japan

Voor de Nederlandse curlingmannen is deelname aan de Olympische Winterspelen heel ver weg. In het cruciale duel met Japan ging Oranje voor de derde keer op rij onderuit bij het olympisch kwalificatietoernooi. De ploeg van skip Wouter Gösgens boog in Leeuwarden met 11-5 voor Japan, waardoor team nog slechts een kleine kans heeft op een olympisch ticket. Gösgens had samen met Jaap van Dorp, Laurens Hoekman en Carlo Glasbergen nooit zicht op een goed resultaat tegen de Japanners. De ploeg keek na het eerste end al tegen een 3-0 achterstand aan. Het slordig spelende Oranje kwam in het vervolg nog wel terug tot 2-3 en 4-5, maar daarna nam Japan met veel machtsvertoon afstand. Nederland staat na twee zeges en vier nederlagen gedeeld zesde in de poule. Om nog kans te maken op een olympisch ticket, moet in de groepsfase minimaal een plek bij de eerste vier worden bemachtigd. Dat kan op papier nog wel, maar alleen als Oranje de laatste twee groepswedstrijden wint én concurrenten Tsjechië, Denemarken en Japan steken laten vallen.

Curlers laten olympische droom niet los: 'Zolang we erin zitten, is de kans even groot' - NOS

De ploeg heeft de olympische droom zelf in ieder geval nog niet opgegeven. "Zolang we erin zitten, is de kans even groot", aldus Gösgens. "We hebben nog twee partijen die we kunnen winnen."

Donderdag speelt Nederland om 09.00 uur tegen het sterke Noorwegen, dat als groepswinnaar al zeker is van de Spelen. Om 19.00 uur is Zuid-Korea de laatste tegenstander in de poule. De nummers twee tot en met vier spelen in play-offs om de twee overige olympische startbewijzen. Italië is al verzekerd van een plek bij de beste vier.

Kijk hier naar een reportage over de voorbereiding van de curlingploeg op het OKT in Leeuwarden.