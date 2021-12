Rechter: Baudet moet vergelijking coronabeleid met Holocaust verwijderen van Twitter

Thierry Baudet (Forum voor Democratie) moet een aantal berichten op sociale media verwijderen waarin hij de coronamaatregelen vergelijkt met de Holocaust en de aanloop daarheen. Ook krijgt hij een verbod opgelegd op het gebruiken van beeldmateriaal van de Holocaust in het kader van het debat over de coronamaatregelen.

Dat heeft de voorzieningenrechter geoordeeld in een kort geding, dat was aangespannen door twee Joodse belangenorganisaties, het CIDI en het Centraal Joods Overleg (CJO) en vier Joodse oorlogsoverlevenden. De FvD-leider krijgt een dwangsom van 25.000 euro per dag of per keer wanneer de verboden worden overtreden.

De rechter zegt dat Baudets uitspraken niet gericht zijn op het bagatelliseren van de Holocaust, maar als kritiek op het coronabeleid. "Maar door een vergelijking te maken tussen het coronabeleid en de Jodenvervolging, die niet in verhouding tot elkaar staan, wordt het lot van de Joden impliciet gebagatelliseerd."

Direct na de uitspraak sprak Forum voor Democratie op Twitter van een "hallucinante uitspraak". De partij laat weten in hoger beroep te gaan.

Nabestaanden van Holocaustslachtoffers legden de rechter uit waarom de tweets van Baudet hen zo'n pijn doen: