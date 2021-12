Emotionele betogen bij kort geding tegen Baudet, 17.15 uur uitspraak

Vergelijkingen tussen de Holocaust en de coronamaatregelen door Thierry Baudet van Forum voor Democratie werken antisemitisme in de hand. Dat zei de advocaat van twee Joodse organisaties en vier Joodse oorlogsoverlevenden in het kort geding dat tegen de Forum-leider is aangespannen. Zij willen dat Baudet stopt met het vergelijkingen van de Jodenvervolging met het kabinetsbeleid.

Baudets advocaat, Gerard Spong, zegt dat de uitspraken uit hun verband worden getrokken. Ze zijn bedoeld als "algemene waarschuwing waar uitsluiting van ongevaccineerden toe kan leiden". De vergelijkingen gaan bovendien over de aanloop naar de Holocaust en niet om de genocide zelf, zegt Spong. "De uitlatingen kun je smakeloos vinden, maar dat maakt ze niet onrechtmatig."

De twee Joodse belangenorganisaties, het CIDI en het Centraal Joods Overleg (CJO), willen wel dat de rechter de uitlatingen van Baudet onrechtmatig verklaart. Dat zou ertoe kunnen leiden dat Baudet een aantal berichten op sociale media over de Holocaust moet verwijderen.

Ook willen de organisaties dat de FvD-voorman een verbod krijgt op het delen van beeldmateriaal van de Holocaust in het kader van het debat over de coronamaatregelen. Als hij dat wel doet, moet Baudet een dwangsom van 25.000 euro per dag opgelegd krijgen, vinden CIDI en het CJO.

De kortgedingrechter doet vanmiddag om 17.15 uur uitspraak.

'Baudet bagatelliseert Holocaust'

De uitlatingen zijn "bijzonder kwetsend" voor slachtoffers en nabestaanden van de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog, stellen de organisaties. "Niet een café in mogen vanwege een persoonlijke keuze - geen vaccinatie - is niet te vergelijken met het vermoorden van miljoenen mensen, uitsluitend om wie zij zijn", zei Ronny Naftaniel van het CJO.

Volgens Jacqueline Schaap, een van de advocaten van de Joodse organisaties, maakt Baudet zich niet schuldig aan ontkenning van de Holocaust, maar wel aan het bagatelliseren ervan. "Het wordt iets waarmee je vergelijkingen kunt maken. Dat miskent het unieke karakter van de Holocaust en doet het minder erg lijken."

Dat leidt ertoe dat antisemitische uitspraken makkelijker worden gedaan en de uitspraken van Baudet antisemitisme in de hand werken, stelt Schaap.