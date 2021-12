Ploegleider Weening net als Groenewegen naar BikeExchange

Pieter Weening gaat als ploegleider aan de slag bij BikeExchange, de Australische wielerploeg die vorige week ook sprinter Dylan Groenewegen wist te strikken.

Voor de vorig jaar met wielrennen gestopte Weening is de eerste stap in zijn ploegleidersloopbaan een terugkeer naar bekend terrein. Hij reed vanaf 2012 vier jaar voor Orica-GreenEdge, zoals de ploeg destijds heette. Hij won toen onder meer een rit in de Giro d'Italia en het algemeen klassement van de Ronde van Polen.

"Het is een groot voordeel dat ik al veel renners en stafleden ken", zegt Weening. "En ik ben de ploeg dankbaar voor deze kans."

Eerder werd al bekend dat ook Tristan Hoffman zijn carrière vervolgt bij BikeExchange. De 51-jarige Achterhoeker werkte al vijftien jaar als ploegleider bij onder meer CSC, T-Mobile, Saxo Bank en Bahrain. Bij die laatste ploeg moest hij vorig jaar vertrekken.