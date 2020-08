Grimmige confrontatie demonstranten en politie bij Binnenhof

In Den Haag is de politie in actie gekomen bij een demonstratie tegen de coronamaatregelen. Bij het gebouw van de Tweede Kamer, rond het Binnenhof en op het Plein was veel politie op de been om de betogers tegen te houden.

Het ging naar schatting om zo'n veertig demonstranten, waarvan een aantal met stickers van actiegroep Viruswaarheid. Zij stonden op het Plein maar zijn daar door agenten en politie te paard weggestuurd. Er zijn meerdere mensen gearresteerd.

Volgens de politie werd ingegrepen, omdat agenten werden belaagd en "meerdere demonstranten zich provocerend en agressief richting agenten gedroegen", aldus de politie Haaglanden. Er is een agent gewond geraakt.

Sommige demonstranten die niet luisterden kregen klappen: