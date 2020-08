Acht aanhoudingen na grimmige confrontatie demonstranten bij Binnenhof

Volgens de politie werd ingegrepen toen agenten werden belaagd en "meerdere demonstranten zich provocerend en agressief richting agenten gedroegen", aldus de politie Haaglanden. Er is een agent gewond geraakt.

In Den Haag heeft de politie bij een demonstratie tegen de coronamaatregelen acht mensen aangehouden. Bij het gebouw van de Tweede Kamer, rond het Binnenhof en op het Plein ontstond een grimmige sfeer bij een demonstratie van enkele tientallen mensen.

Het OM zegt dat het ook beelden heeft gezien waarop agressieve demonstranten de politie belagen. "We doen onderzoek naar wie deze mensen zijn. Er is geen enkel excuus voor geweld tegen de politie", aldus het OM.

Het Tweede Kamergebouw ging dicht en het Binnenhof werd afgesloten. In het gebied lopen in deze tijd van het jaar ook veel toeristen en dagjesmensen. Ook liepen er mensen met de leus 'Children's lives matter'.

Misverstand?

Voorman Willem Engel van de actiegroep Viruswaarheid zegt tegen de NOS dat de actiegroep "niks te maken heeft met het protest vandaag bij het Binnenhof".

Mogelijk is er bij de demonstranten een misverstand ontstaan omdat op de site viruswaarheid.nl staat dat de Tweede Kamer vandaag vergadert over de spoedwet corona (officieel de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 genoemd).

Dat debat laat echter nog even op zich wachten. Vandaag stond wel op de agenda dat de Kamerleden hun schriftelijke vragen over de wet kunnen indienen. Pas als het kabinet die voldoende heeft beantwoord plant de Kamer een debat in.

Daarvoor is er nog een rondetafelgesprek met deskundigen, kondigt CDA-Kamerlid Van Dam aan: