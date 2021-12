Rutte: het heeft lang geduurd, maar het is een mooi akkoord

Een van de punten die ze benadrukte, was dat er "taboes worden geslecht op het gebied van rekeningrijden en kernenergie". Of Kaag in de Kamer blijft of tot het nieuwe kabinet toetreedt, is nog niet duidelijk.

D66-leider Kaag benadrukte dat zij de onderhandelingen is begonnen met als insteek: "We doen het goed of we doen het niet." Volgens haar voldoet het nu gesloten akkoord aan die ambitie. Kaag vindt dat de plannen een progressieve blik op de toekomst" werpen, maar ze voegde eraan toe dat er geen reden is voor trots en dat de coalitie "met bescheidenheid en gepast realisme moet werken aan samenwerking en vooruitgang."

Volgens Rutte wil het kabinet dat ook toekomstige generaties keuzes in hun persoonlijke leven kunnen maken en moet daarvoor nu het fundament worden gelegd op de gebieden klimaat, wonen, onderwijs en veiligheid. Veel belastingen gaan omlaag en het moet makkelijker worden een betaalbaar huis en een vaste baan te vinden, zei Rutte. Volgens hem moet het onderwijs beter worden dan nu het geval is. Hij noemde het cruciaal dat het land schoner wordt achtergelaten.

CDA-leider Hoekstra, die wel weer in het kabinet gaat zitten, vindt dat met het akkoord op allerlei punten "de balans wordt hersteld." Hij stelde onder meer dat iedereen moet kunnen studeren en dat daarom de basisbeurs terugkomt en het woningtekort wordt aangepakt. Verder zei hij dat de overheid meer ruimte gaat bieden voor persoonlijk contact. Volgens hem hebben de vier partijen elkaar gevonden in een plan "waar ieder mens telt".

ChristenUnie-voorman Segers herhaalde dat hij in de Kamer blijft. Hij zei dat het akkoord "niet het toverstafje is waarmee met één tik alles mooier wordt", maar wat hem betreft hebben de vier partijen de handen ineen geslagen. "Dit land is groot geworden, omdat hele verschillende mensen met hele verschillende opvattingen iedere keer weer zijn gaan samenwerken", onderstreepte hij: "We willen niet dat dit land klein wordt, omdat we in Den Haag met de ruggen naar elkaar toe blijven staan."

Niet alomvattend

Informateur Remkes zei bij het aanbieden van het coalitieakkoord aan Tweede Kamervoorzitter Bergkamp dat de afspraken niet alomvattend zijn. Zijn collega Koolmees benadrukte dat het hele parlement betrokken moet worden bij de aanpak van problemen, juist omdat die vaak verdergaan dan één kabinetsperiode. "Dat geeft meer ruimte voor debat en dualisme en meer invloed van de oppositiepartijen."

Remkes sprak van een belangrijk moment. "Want ons land heeft dringend behoefte aan een missionair kabinet." Hij zei dat met de lange formatie het geduld van velen op de proef is gesteld. Hij wil dat de politiek gaat evalueren waarom formaties in Nederland tegenwoordig zo lang duren.

Zo werd het akkoord overhandigd: