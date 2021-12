Levenslang voor Russische FSB-agent die Georgiër doodschoot in Berlijn

Een Berlijnse rechtbank heeft een Russische staatsburger veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor de moord op een Tsjetsjeense Georgiër. Volgens de rechtbank werd de moord uitgevoerd in opdracht van de Russische geheime dienst.

De 40-jarige Georgiër Zelimchan Changosjvili werd in augustus vorig in een park in Berlijn op klaarlichte dag doodgeschoten. In het verleden vocht de Georgiër van Tsjetsjeense afkomst tegen Russische troepen. Al eerder overleefde hij enkele onopgehelderde moordaanslagen. Sinds 2016 leefde hij in Duitsland.

Kort na de fatale aanslag werd de Rus Vadim Krasikov aangehouden en geïdentificeerd als commandant van de Russische geheime dienst FSB. Hij maakte volgens Duitse onderzoekers onderdeel uit van een afdeling die belast is met moorden op tegenstanders van Rusland in het buitenland. De moord werd volgens de rechtbank minutieus voorbereid, met behulp van 'helpers' in de Duitse hoofdstad.

De veroordeelde man ontkent dat hij banden heeft met de Russische staat en claimt bovendien dat hij een andere naam heeft. Volgens de Duitse politie en justitie is die naam een pseudoniem van de man.

De Russische ambassade noemt de veroordeling in een eerste reactie "niet objectief en politiek gemotiveerd", schrijft het Russische persbureau Ria Novosti.

Diplomatieke spanningen

De moord leidde tot diplomatieke spanningen tussen Duitsland en Rusland. Berlijn besloot twee Russische diplomaten het land uit te sturen, omdat Moskou het onderzoek naar de moord zou frustreren. Daarop stuurde ook Rusland twee Duitse diplomaten weg.

Volgens de Russische president Poetin heeft zijn land niets te maken met de dood van Changosjvili. Hij beschreef de Georgiër eerder als een "zeer wrede man", die zelf een moordenaar zou zijn geweest. Volgens Kremlinwoordvoerder Peskov is de aantijging dat Rusland betrokken was bij de moord nergens op gebaseerd.

Mogelijk zal de veroordeling de Duits-Russische relatie verder onder druk zetten. Eerder deze week besloot Duitsland, na overleg met de VS, om de nieuwe Nord Stream 2-gaspijpleiding niet in gebruik te nemen als de situatie rond Oekraïne verder escaleert.

Dode FSB-agent

Twee maanden geleden werd bij de Russische ambassade in Berlijn het lichaam gevonden van een 35-jarige Russische man, die volgens Duitse media eveneens een FSB-agent was. Een familielid van hem zou op dezelfde afdeling werken als de veroordeelde Vadim Krasikov.

Verder is zijn dood in nevelen gehuld. De Berlijnse politie kan de zaak niet verder onderzoeken, omdat de dode man een diplomaat was. Volgens de Russische ambassade ging het om een ongeluk en kwam de man om het leven toen hij uit het raam viel. Daarom heeft de ambassade niet om autopsie gevraagd.