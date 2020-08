Penningmeester Sinterklaascomité IJmuiden doet greep in de kas

De penningmeester van het Sinterklaascomité in IJmuiden heeft fraude gepleegd, heeft de stichting bekendgemaakt. Hij nam meerdere malen zonder toestemming een groot bedrag op van de rekening van de stichting. Om hoeveel geld het precies gaat, is niet duidelijk.

De fraude kwam aan het licht bij de jaarlijkse kascontrole. Het gaat om de reserves, die worden ingezet voor de intocht als er niet genoeg geld is opgehaald bij sponsoren.

Het bestuur is geschrokken. "Voor ons is dit vrijwilligerswerk en we doen het voor ons plezier. Zoals veel verenigingen en stichtingen gaat veel op basis van vertrouwen, iets waar wij nu heel anders naar kijken", zegt de voorzitter tegen NH Nieuws.

Maatregelen

Of er aangifte tegen de penningmeester is gedaan, wil de voorzitter niet zeggen: "Dat is iets tussen de penningmeester en het comité." De stichting heeft maatregelen genomen om fraude in de toekomst te voorkomen.

Ondanks de diefstal gaat de intocht wel door, maar het is nog niet duidelijk in welke vorm. Dat is behalve van de financiën ook afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen. "Er zal zeker iets gebeuren, want Sinterklaas slaat niemand over."