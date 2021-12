Emotionele topspits Agüero maakt afscheid wegens hartproblemen officieel

Sergio Agüero heeft officieel een punt achter zijn prachtige voetballoopbaan gezet. De 33-jarige Argentijn, die sinds de zomer bij FC Barcelona onder contract stond, moet stoppen vanwege hartritmestoornissen. Een emotionele Agüero maakte zijn afscheid, dat al even in de lucht hing, wereldkundig tijdens een persconferentie in het Camp Nou. "Dit is een zeer moeilijk moment. De artsen hebben me gezegd dat stoppen met spelen de beste beslissing was."

Sergio Agüero heeft het te kwaad bij het aankondigen van zijn afscheid als voetballer - Reuters

Agüero verruilde in 2006 Independiente voor Atlético Madrid, waar hij vijf jaar speelde en in 2010 de Europa League won. In 2011 verkaste de spits naar Manchester City, dat met Agüero in de gelederen vijf keer kampioen werd. Vooral de titel in zijn eerste Engelse seizoen is memorabel. Op de slotdag schoot de Argentijn zijn club in de 94ste minuut naar de winst tegen Queens Park Rangers, wat op de valreep het eerste landskampioenschap sinds 1968 betekende voor Manchester City.