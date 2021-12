Alonso volgt ontslagen Tabárez op en is de nieuwe bondscoach van Uruguay

Diego Alonso is de nieuwe bondscoach van Uruguay. De 46-jarige Uruguayaan moet zijn vaderland naar het WK voetbal van volgend jaar in Qatar loodsen.

Alonso kwam als voetballer uit voor onder meer Valencia en Atlético Madrid en speelde acht interlands voor Uruguay. Hij was coach van het Mexicaanse CF Pachuca en Inter Miami uit de Verenigde Staten.

Alonso is de opvolger van Oscar Tabárez, die vorige maand na ruim vijftien jaar werd ontslagen. Tabárez werd in 2010 vierde op het WK in Zuid-Afrika, maar de matige resultaten in de kwalificatiereeks voor het WK 2022 kostten hem de kop.

Uruguay staat met nog vier speelronden te gaan op de zevende plaats van de kwalificatiegroep voor het WK in Qatar, maar de achterstand op nummer vier Colombia is maar één punt. De beste vier ploegen gaan naar het WK, de nummer 5 krijgt een herkansing in de play-offs.