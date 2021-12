De uitzending van 15 december

De beloften van het nieuwe kabinet: omzien en vooruitkijken

Na negen maanden onderhandelen en een middag fractieberaad was er gisteren witte rook: de Kamerleden van VVD, D66, CDA en ChristenUnie spraken hun steun uit voor het conceptregeerakkoord, waarmee de weg vrij is voor een nieuw kabinet. De volgende stap - na overleg met de informateurs over de laatste details - volgt vanmiddag, met de presentatie van het akkoord aan de Tweede Kamer.

De onderhandelaars van de vier coalitiepartijen overleggen vanmorgen met de informateurs Remkes en Koolmees over de laatste wijzigingen in het regeerakkoord. Het zou vooral gaan over "details" en "kleine wensen". "It giet oan", zei ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers vanmorgen. Hij zei dat alle mooie woorden over het regeerakkoord nog wel moeten worden omgezet in daden. "Dat wordt de lakmoesproef." We analyseren de kabinetsplannen met econoom Mathijs Bouman en politiek duider Arjan Noorlander. Te gast zijn VVD-secondant Sophie Hermans en D66-secondant Rob Jetten.