Omtzigt wil uitleg van CDA-bestuur over stemmen lijsttrekkersverkiezingen

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt wil van het partijbestuur opheldering over de gang van zaken bij de stemming voor het lijsttrekkerschap. In het programma 1 op 1 op NPO Radio 1 zei hij dat hij de resultaten van het onderzoek daarnaar nog niet heeft gezien.

Omtzigt werd bij de interne CDA-verkiezing vorige maand met een zeer klein verschil verslagen door minister Hugo de Jonge: die kreeg in de beslissende ronde 50,7 procent van de stemmen en Omtzigt 49,3 procent. Deze week werd duidelijk dat bij het CDA zes meldingen zijn binnengekomen van leden bij wie het misging. Zo zei de vrouw van Omtzigt dat ze op haar man dacht te stemmen, maar het bericht kreeg "dank voor uw stem op Hugo de Jonge".

Geen technische fouten

Het CDA-partijbestuur liet deze week weten dat de partij al tijdens de looptijd van de verkiezingen heeft onderzocht of er technische fouten waren en dat die er niet bleken te zijn.

Omtzigt zei bij 1 op 1 zeer benieuwd te zijn naar de precieze uitkomst van het onderzoek. Hij verwacht niet dat het onderzoek ertoe zal leiden dat er een andere uitslag komt, en hij wacht nu af waarmee het partijbestuur naar buiten komt. "Ik ga ervan uit dat er een sluitende uitleg is, anders had ik allang wat anders gezegd. Ik vind het belangrijk dat hier opheldering over wordt gegeven."

In een eerder stadium van de verkiezing, toen er nog drie kandidaten waren, besloot het partijbestuur dat de stemming over moest. Toen bleek dat kwaadwillenden geautomatiseerd valse stemmen konden uitbrengen.