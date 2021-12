Spoedcursus WK darts: twee generaties Smith, 'Bully Boy' en een flinke smak geld

Het WK darts gaat van start en zoals ieder jaar zijn er weer volop zaken waarop je moet letten. Onder anderen Michael van Gerwen, Gerwyn Price en Raymond van Barneveld gaan in een uitverkocht Alexandra Palace in Londen de strijd aan, met als inzet de wereldtitel én de bijna zes ton die daarbij hoort. Een spoedcursus over het absolute hoogtepunt van het dartsseizoen in 'Ally Pally', waar 3.000 man als vanouds voor sfeer zullen zorgen. En ook 'Barney Army' zal weer luidkeels door de zaal klinken. Vader en zoon De Australiërs Raymond Smith (41) en Ky Smith (19) zijn vader en zoon. Het is nog nooit voorgekomen dat een vader en een zoon tegelijkertijd meedoen aan het WK darts. Als ze het goed doen, treffen ze elkaar in de kwartfinales.

Maar er is nog meer familievreugde in Londen. De Oostenrijkse broers Rowby-John en Rusty-Jake Rodriguez staan voor de eerste keer samen op een WK. Misschien elf Nederlanders Van Gerwen, Van Barneveld en Dirk 'Aubergenius' van Duijvenbode kennen we allemaal wel, maar er doen nóg zeven Nederlanders mee. Denk aan Vincent van der Voort, een van de beste vrienden van Van Gerwen. Voor hem is het al de vijftiende deelname. Jermaine Wattimena kan ook teren op ervaring; voor hem is het al zijn achtste PDC-WK. Chris Landman, die zich ook plaatste voor het WK van amateurbond WDF maar koos voor het grote geld van de PDC, is de enige Nederlandse debutant. Landman moest vorig jaar afhaken vanwege corona. Mogelijk doet er met Jeffrey de Zwaan trouwens nog een elfde Nederlander mee, want 'The Black Cobra' mag opdraven als er nog iemand uitvalt. In de onderstaande slider kun je alle Nederlanders terugvinden.

De grootste kanshebber dit WK is volgens de bookmakers de titelverdediger en nummer één van de wereld, Gerwyn Price. Met een gokje op hem kun je 4,5 keer je inleg terugverdienen. De Welshman maakte vorige maand veel indruk door de Grand Slam of Darts te winnen. Hoewel Van Gerwen dit jaar voor het eerst sinds 2011 geen major won, is hij na Price de te kloppen man. Bij de Nederlander verdien je 5,5 keer je inzet als hij de titel pakt. Peter Wright (1/7,50) is de volgende in de lijst. De Schotse wereldkampioen van 2020 en nummer twee van de wereld verkeert in uitstekende vorm. Hij won vorige maand de Players Championship Finals, de laatste major van het jaar. Jonny Clayton (1/8) kende een ijzersterk jaar waarin hij eind januari de eerste major in zijn carrière claimde door de Masters te winnen. Hij won later nog de World Grand Prix en voegde daar ook de prestigieuze Premier League aan toe. De outsiders Naast de grote kanonnen zijn er nog een paar darters waar rekening mee gehouden moet worden. De Belg Dimitri Van den Bergh (1/17), de Engelsen Michael Smith (1/26), Ryan Searle (1/34) en Rob Cross (1/29) en de Portugees José de Sousa (1/34) staan er ook goed op bij de bookmakers.

Allemaal spelers die weten hoe het is om een finale van een groot toernooi te spelen. Vooral Searle zal op de voet gevolgd worden, aangezien de 34-jarige Engelsman met de lange lokken vorige maand flink verraste met een plek in de finale van de Players Championship Finals. De bijnamen Iedere zichzelf respecterende darter heeft een bijnaam. Soms hebben die te maken met het uiterlijk van de darter of het beroep dat hij of zij uitoefent. Maar bij deze mannen ligt dat net even anders. Adrian 'Jackpot' Lewis heeft zijn bijnaam aan een avondje stappen in Las Vegas te danken. Tijdens het spelen op de gokkasten van een casino won hij 72.000 dollar (64.000 euro). Dat geld kreeg hij echter niet omdat hij met zijn 20 jaar te jong was om te spelen. In de Verenigde Staten moet je 21 jaar zijn om te mogen gokken. Michael Smith heet 'Bully Boy', een naam waarvan je denkt dat die te maken heeft met de bullseye, het midden van het dartbord. Maar niets is minder waar. Op zijn dertiende werkte Smith op een boerderij, waar hij pasgeboren kalfjes moest merken. Maar dat ging niet vlekkeloos.

Smith: "35 minuten lang viel ik in de koeienvlaaien en -mest. Uiteindelijk had ik er een op de rug, met mijn vingers in haar neus en haar poten in de lucht. De boer noemde mij daarna een 'bully', pestkop. Die naam is blijven hangen." Voor de Nederlander Landman is de uitleg wat makkelijker. Hij is geen fan van Amerikaanse countrymuziek, maar zijn naam is simpelweg 'verengelst'. Dus heet Landman 'The Countryman'. De vrouwen Sinds een paar jaar doen er ook elk jaar twee vrouwen mee. Dit jaar zijn dat Lisa Ashton (tegenstander van Ron Meulenkamp) en Fallon Sherrock. Het eerste optreden van Sherrock twee jaar geleden was memorabel. Ze werd de eerste vrouw ooit die een partij wist te winnen op het WK, maar vorig jaar was ze er niet bij.

WK darts bij de NOS Het WK darts is van begin tot eind uitgebreid te volgen bij de NOS. Op NOS.nl, in de NOS-app en op Teletekst zullen we iedere speeldag verslag doen van het evenement. Op de site en in de app zullen voorbeschouwingen met prominenten uit de dartswereld en reacties van deelnemers voorbijkomen. Op televisie zijn er samenvattingen en reportages te zien.

Sherrock heeft het afgelopen jaar laten zien flink gegroeid te zijn, getuige haar indrukwekkende kwartfinaleplaats bij de Grand Slam of Darts. Op dat toernooi haalde ze het hoogste gemiddelde ooit voor een vrouw bij een tv-optreden. Uiteindelijk verloor ze in een ware thriller van latere toernooiwinnaar Peter Wright (13-16). De prijzen Zoals altijd valt er flink wat geld te verdienen bij het WK. Zo ligt er een half miljoen pond, zo'n 585.000 euro, klaar voor de winnaar. De verliezend finalist krijgt 200.000 pond (234.000 euro).

