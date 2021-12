Rabobank betaalt klanten tot 20 jaar oude rente terug

De Rabobank heeft als eerste grote bank z'n compensatieregeling klaar voor klanten die de afgelopen jaren te veel rente hebben betaald. Er is een website waar klanten zich kunnen melden die denken recht te hebben op geld terug.

De compensatie is ruimer dan beloofd. Zo'n 200.000 klanten met variabele rente komen ervoor in aanmerking. Ze krijgen de rente terug die ze vanaf 2001 te veel hebben betaald, plus de rente op rente die ze zijn misgelopen. Gemiddeld gaat het om 300 euro aan compensatie en daar komt de rente op rente van de afgelopen jaren bovenop.

Klanten zoek

De bank gaat klanten het komend jaar een voorstel voor compensatie sturen. Van sommige oud-klanten heeft de bank de gegevens niet meer. Die zijn vernietigd vanwege de privacyregels. Oud-klanten die denken aanspraak te kunnen maken op de compensatie kunnen zich melden via de site. Dat kan vanaf volgende maand.

De Consumentenbond noemt het een ruimhartige regeling en praat nog met andere banken over een compensatieregeling.