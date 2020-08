Aantal coronabesmettingen in Marokko loopt snel op, zorgsysteem kraakt

Eerder deze week legde zorgpersoneel in een ziekenhuis in Marrakesh uit protest het werk neer. Besmettingen onder het personeel, een gebrek aan medische middelen en een snel stijgend aantal patiënten, werd ze te veel. Ze eisten daarom hulp van de overheid. En er zijn meer ziekenhuizen waar ze de golf aan besmettingen maar nauwelijks aankunnen. Hulp is inmiddels toegezegd door de minister van Volksgezondheid.

Ondertussen gaat op veel plekken het gewone leven gewoon door. Mensen werken, winkelen en gaan naar het strand. "We hebben hier vier maanden lang een heel strenge lockdown gehad. Je mocht niet naar buiten, ook kinderen niet. Iedereen hield zich er ook aan want mensen waren bang voor het virus. Maar die angst wordt steeds minder en mensen raken het ook zat.", zegt correspondent Samira Jadir.

"Je ziet bijvoorbeeld dat markten en winkelcentra steeds drukker worden en dat mensen zulke plekken niet meer mijden. Ze willen weer gewoon hun ding kunnen doen. Maar ondertussen loopt het aantal besmettingen op."

Om besmetting tegen te gaan heeft de overheid inmiddels een aantal steden afgesloten van de buitenwereld. Onder andere Marrakesh, Tanger en Fez zitten op slot, niemand kan er meer in of uit. In Casablanca zijn sommige wijken volledig afgesloten. In de armere wijken in verschillende steden gaat de regering nu gratis mondkapjes uitdelen in de hoop dat mensen elkaar minder snel besmetten.

Ook het Marokkaanse Rode Kruis wordt ingezet in de strijd tegen het virus. In verschillende steden proberen ze met voorlichtingscampagnes mensen eraan te herinneren hoe belangrijk het is de verspreiding van het virus te stoppen en op welke manieren dat kan.

Armoede

De angst is dat Marokko de harde economische klap als gevolg van de pandemie niet kan opvangen. Van de 36 miljoen Marokkanen leeft nu al zo'n 17 procent in armoede. Volgens berekeningen zouden door corona nog eens een miljoen mensen in armoede vervallen.

Een groot deel van de werkende Marokkanen verdient z'n geld in de informele sector. Juist die groep zal volgens de berekeningen het hardst getroffen worden. Ook Jadir ziet de economische gevolgen van de pandemie om zich heen: "Financieel is het voor mensen heel zwaar. Kijk bijvoorbeeld naar het toerisme, dat ligt nu helemaal stil en mensen verdienen er niks meer. En er leven al veel mensen in armoede."