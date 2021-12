Megadatacenter Facebook zet extra druk op al grote energievraag

Het is een van de belangrijkste vragen: hoeveel energie vraagt het geplande megadatacenter van Facebooks moederbedrijf Meta in Zeewolde? De discussie over de komst ervan is gaandeweg steeds feller geworden en morgen stemt de gemeenteraad erover.

Dat in de digitaliseringslag die nu plaatsvindt datacenters nodig zijn, is evident. Denk aan video's streamen en eindeloos veel foto's kunnen opslaan. En wat sinds de start van de pandemie niet meer is weg te denken: met collega's de hele dag door videobellen. Die vraag neemt alleen maar toe en daarmee dus ook de behoefte aan datacenters. Maar aangezien Nederland tegelijkertijd voor een grote opgave staat wat betreft energietransitie, is de vraag wat gewenst is en wat niet.

Mogelijk verdubbeling

Er staan nu al drie hyperscale-datacenters in Nederland. Dat aantal kan gaan verdubbelen: naast dat van Facebook bouwt Microsoft momenteel een tweede in de Wieringermeer (gemeente Hollands Kroon) en een nog onbekende techgigant zou interesse hebben in grond bij Appingedam, in Groningen.

Een overzicht van alle hyperscales (draaiend, in aanbouw en gepland) en overige datacenters in Nederland: