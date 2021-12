Beladen titel Jaspers sneeuwt onder in Max-mania: 'Terecht dat ik ook aandacht krijg'

"Het is een totaal gekke toestand in Abu Dhabi geweest, met duizenden Nederlanders die daarnaartoe zijn gereisd om Max te zien winnen. Hij heeft ook een enorme druk gevoeld, een heel jaar. Dat kun je niet vergelijken, maar die druk heb ik ook. Als ik een WK speel, wil ik ook niet verliezen", legt Jaspers uit.

"Ik moest door, biljarten is mijn werk. Dat zou mijn vader ook gezegd hebben. Ik heb met een bijzondere bezieling, met een ongelooflijke winnaarsmentaliteit aan dat toernooi meegedaan. Ik speelde niet super, moest het er echt wel uit trekken. Maar dankzij mijn doorzettingsvermogen is dat gelukt", vertelt Jaspers.

"Nederland mag trots zijn dat ik nog steeds aan de top blijf. Ik sta al meer dan dertig jaar in de wereldtop. Ik ben de nummer één van de wereldranglijst, ik kan het niet beter doen dan nu. Dus ik vind dat het terecht is dat ik ook aandacht krijg."

De Brabander is een grootheid in de biljartsport. In 1991 won hij zijn eerste wereldbeker en in 2000 werd hij voor het eerst wereldkampioen. Ook in 2004, 2011 en 2018 greep Jaspers de wereldtitel.

De Nederlander boog in de halve finales een achterstand van 30-42 om. In de finale redde hij zich opnieuw uit een netelige positie. "Ik heb al zoveel finales gespeeld. Dat is een voordeeltje. Het was een hele spannende finale, ik kwam elke keer op achterstand. Maar ik dacht nee, ik speel nog, het kan nog. Het was absolute topsport. De wil om te winnen was heel groot."

"Vijf keer wereldkampioen, dat is toch schitterend? En ik wil nog meer", besluit de 56-jarige driebander.