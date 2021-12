Curry breekt NBA-record, onder toeziend oog van de vorige driepunterkoningen

Stephen Curry is de nieuwe driepunterkoning van de NBA. Onder toeziend oog van twee van zijn illustere voorgangers gooide de point guard van Golden State Warriors op bezoek bij New York Knicks voor de 2974ste keer raak van afstand.

Bijzonder aan deze mijlpaal is dat Curry daarvoor slechts 789 wedstrijden nodig had, liefst 511 minder dan de oude recordhouder Ray Allen. En de 33-jarige Curry kan bovendien nog wel even mee op topniveau.

Prachtige ambiance

"Als het niet in een thuiswedstrijd kan, is dit een geweldig plan B", zei Curry over de ambiance, het beroemde Madison Square Garden in New York. Naast Allen was ook Reggie Miller daar aanwezig, de oud ploeggenoot van Rik Smits bij Indiana Pacers die het record op zijn beurt weer aan Allen was kwijtgeraakt.