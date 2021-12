Rechter buigt zich over Holocaust-vergelijkingen Baudet

Mag voorman Thierry Baudet van Forum voor Democratie het coronabeleid vergelijken met de Holocaust en de Tweede Wereldoorlog? Dat is de vraag waar de rechter zich in een kort geding vandaag over buigt.

Het kort geding is aangespannen door het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) en het Centraal Joods Overleg (CJO). Ook vier oorlogsoverlevenden hebben zich bij de zaak aangesloten. Zij vinden dat de uitlatingen van Baudet en zijn partijgenoten op sociale media en in de Tweede Kamer te ver gaan.

Het kort geding gaat alleen over de uitlatingen die Baudet heeft gedaan op sociale media. Op Twitter schreef Baudet bijvoorbeeld: "De ongevaccineerden zijn de nieuwe Joden, de wegkijkende uitsluiters zijn de nieuwe nazi's en NSB'ers."

In een andere post plaatste Baudet een foto waarop een ongevaccineerd kind te zien zou zijn dat niet naar een Sinterklaasoptocht zou mogen. Daar plaatste hij een foto naast van een Joods kind in de Tweede Wereldoorlog in het getto in Lodz in Polen.

Bagatelliseren

In een derde Twitter-bericht zei Baudet het "ironie ten top" te vinden dat het voormalige Duitse concentratiekamp Buchenwald zich houdt aan de 2G-regels die voor alle musea gelden in de deelstaat Thüringen. Dat betekent dat niet-gevaccineerden geen toegang krijgen: "Hoe is het MOGELIJK om nu nog altijd niet te zien hoe de geschiedenis zich herhaalt!?" twitterde Baudet.

Het CIDI en het CJO vinden dat Baudet met zijn vergelijkingen de Holocaust bagatelliseert. Daarnaast zijn de uitspraken "ernstig beledigend en onnodig grievend voor de vermoorde slachtoffers van de Holocaust, overlevenden en nabestaanden", zeggen ze.

Ze eisen dat Baudet de posts verwijdert. Ook willen ze dat hij een verbod krijgt op het gebruik van beeldmateriaal van de Holocaust in het kader van het debat over de coronamaatregelen. Als hij zich daar niet aan houdt, moet er een dwangsom van 25.000 euro per dag komen, vinden de Joodse organisaties.

Aanhalingstekens

Baudet en andere Kamerleden van FVD maken binnen en buiten de Kamer regelmatig vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog. Joodse organisaties vroegen al eerder aan Kamerleden om zich daar expliciet tegen uit te spreken. Dat kwam hen op het verwijt van Baudet te staan dat de organisaties de oorlog "claimen". Ook plaatste Baudet in een tweet het woord Holocaust tussen aanhalingstekens. Zijn verweer was dat het een citaat betrof.

In de Kamer herhaalde Baudet zijn verwijt: