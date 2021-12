Laatste 'punten en komma's' bij informateurs, vanmiddag presentatie regeerakkoord

De fracties van VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben gisteren hun steun uitgesproken voor het conceptregeerakkoord, waarmee de weg vrij is voor een nieuw kabinet. De volgende stap volgt vanmiddag, met de presentatie van het akkoord aan de Tweede Kamer en daarmee de rest van het land.

Voordat het zover is, is er vanochtend rond 09.00 uur eerst nog overleg met de informateurs Remkes en Koolmees. Daarbij gaat het over de wensen die in het overleg met de fracties nog ter tafel zijn gekomen. Volgens de onderhandelaars gaat dat over "details" en "kleine wensen", al zijn er ook "echt nog een paar punten en komma's die nog besproken moeten worden", maar dat zal de presentatie niet tegenhouden.

Wanneer die laatste plooien zijn gladgestreken, presenteren de informateurs het definitieve akkoord aan de Kamer. Dat bestaat uit zo'n vijftig pagina's, waarmee het dikker is dan aanvankelijk de bedoeling was, maar dunner dan het akkoord van ongeveer zeventig pagina's van het huidige (demissionaire) kabinet.