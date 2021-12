Overheidsfonds voor waterschade sluit, omzetverlies blijft onvergoed

Het overheidsfonds voor de waterschade van de overstromingen in Limburg en Noord-Brabant gaat dicht. Particulieren, bedrijven en organisaties die onverzekerbare waterschade hebben opgelopen, kunnen dat alleen vandaag nog melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Tot nu toe is bijna 5,2 miljoen euro uit het overheidsfonds uitgekeerd. Omdat de overstromingen tot een ramp zijn uitgeroepen, is de Wet Tegemoetkoming bij Schade in werking getreden. Via die regeling betaalt de overheid deels mee aan de opgelopen waterschade. Die wordt in totaal op zo'n 1,8 miljard euro geschat. Dat bedrag zal niet geheel uit het overheidsfonds kunnen worden betaald aan de gedupeerden, omdat voor verschillende soorten schade maximale vergoedingen gelden.

Een campinggast ruimt de schade op - ANP

Sinds eind oktober is de RVO begonnen met de uitbetalingen. "Wij zijn in gesprek gegaan en hebben aangegeven dat gemeentes het bij ons moeten melden als zij vinden dat er onvoldoende accuraat wordt gehandeld", zegt directeur René van der Burg. "Bovendien zitten gemeentes nu ook bij ons in het overleg over de afhandeling van de schade, waardoor de informatie-uitwisseling beter gaat." Vorige maand uitte Daan Prevoo, burgemeester van het Limburgse Valkenburg aan de Geul, zijn onvrede over de langzame start van uitbetalingen. Daardoor kunnen gezinnen nog steeds niet terug naar hun huis en laten ondernemers hun zaak noodgedwongen dicht. Volgens Van der Burg van de RVO zijn er geen problemen in de afhandeling van de schade en gaat ruim 90 procent akkoord met de opgestelde taxaties. Hoeveel euro aan schade uit het overheidsfonds nog wordt uitgekeerd, kan de RVO nog niet zeggen, omdat de meldingen erg uiteenlopen.

Schade in Valkenburg aan de Geul - ANP

Tot nu toe zijn er vooral meldingen gedaan voor opruimingskosten en schade aan de woning en inboedel. Maar het overheidsfonds vergoedt geen omzetverlies van ondernemers, hoewel demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid eerder nog zei hiernaar te kijken. Maar zo'n regeling is volgens de provincie Limburg nog lang niet rond. "Er wordt verwezen naar de coronasteun die voor alle ondernemers geldt", laat een woordvoerder weten. "Maar die is voor een aantal ondernemers ver ontoereikend en daar zijn wel zorgen over." Verzekeraars Het overheidsfonds is een soort vangnet voor "niet-verzekerbare, niet-verhaalbare en niet-vermijdbare" schade. Voor al het andere moeten bedrijven, organisaties en particulieren bij verzekeraars aankloppen. Het Verbond van Verzekeraars laat weten dat de verzekeraars nagenoeg alle schades hebben vastgesteld. Tot nu toe hebben verzekeraars zo'n 80 procent van de schademeldingen van particulieren afgehandeld. Voor bedrijven is dat zo'n 60 procent, laat het Verbond weten. De afhandeling van de schade wordt bemoeilijkt door onder andere de coronapandemie en schaarste in de bouwbranche. Om de schade toch sneller af te handelen, is geprobeerd om materialen en vakmensen uit andere regio's te halen, maar alsnog zijn de tekorten te groot.

Puinruimen in Valkenburg aan de Geul - ANP