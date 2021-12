Aké trefzeker voor gretig Manchester City, dat niets over laat van Leeds (7-0)

Manchester City heeft in de Premier League een overtuigende 7-0 overwinning geboekt op Leeds United. Oranje-international Nathan Aké viel in en tekende een kwartier voor tijd voor het zevende doelpunt door knap vrij te lopen bij een corner en in de verre hoek raak te koppen.

Bernardo Silva kreeg in de zevende minuut de eerste grote kans van de wedstrijd. Kevin De Bruyne zag de Portugees vrij staan in het strafschopgebied, maar Silva werkte de bal niet tussen de palen.

Een minuut later was het wel raak. Een schot van Rodrigo werd door doelman Illan Meslier maar matig gekeerd, waardoor Phil Foden kon profiteren. Het was in de 207de competitiewedstrijd onder Pep Guardiola het 500ste doelpunt van City.

Bielsa oogt al vroeg wanhopig

Na een klein kwartier was het opnieuw raak voor de thuisploeg. Na een afgeslagen corner kon Riyad Mahrez opnieuw voorzetten, Jack Grealish kopte de bal binnen.

Weer een kwartiertje later schoot De Bruyne de derde treffer al binnen, tot wanhoop van Leeds-trainer Marcelo Bielsa, die toen al op zijn hurken langs het gras ging zitten, starend naar het gras. Rodri stak de bal het zestienmetergebied in, De Bruyne was op snelheid en drukte in de korte hoek af.