Uitblinker Gnabry loodst Bayern met drie goals en twee assists langs Stuttgart

Uitblinker bij Bayern tegen de nummer vijftien op de ranglijst was Serge Gnabry, die bij alle doelpunten betrokken was. Met drie goals en twee assists was hij zelfs nog productiever dan Robert Lewandowski. De Poolse topscorer nam de andere twee doelpunten voor zijn rekening.

Bayern München heeft op de eerste dag van een midweekse speelronde in de Bundesliga uitgehaald tegen VfB Stuttgart. De koploper had veertig minuten nodig om de openingsgoal te maken, maar won uiteindelijk met 5-0 en mag zich daarmee Herbstmeister noemen, de kampioen van de eerste seizoenshelft.

Beide trainers zullen in München voorafgaand aan de wedstrijd een paar herinneringen hebben opgehaald, want Julian Nagelsmann (Bayern) en Pellegrino Matarazzo (Stuttgart) kennen elkaar goed. In het seizoen 2018/2019 was Nagelsmann hoofdtrainer van Hoffenheim en Matarazzo zijn assistent. En hun gezamenlijke historie gaat nog verder terug: tijdens de trainingsopleiding deelden de twee een kamer.

Gnabry voor en Gnabry na

Matarazzo zag vanaf de kant hoe Bayern het duel vanaf de aftrap dicteerde. Gnabry creëerde de grootste mogelijkheden voor de thuisploeg en maakte vijf minuten voor rust ook zelf de eerste treffer door de bal met een bekeken schot fraai achter Stuttgart-doelman Florian Müller te krullen.

Na een kleine tien minuten in de tweede helft was het opnieuw Gnabry die scoorde. Balverlies van Stuttgart op het middenveld werd afgestraft nadat Thomas Müller de bal had afgestaan aan Gnabry, die zijn tweede van de avond kon maken.