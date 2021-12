Leeg Thialf bij OKT en EK levert KNSB 'schadepost van zeven cijfers' op

Zowel het olympisch kwalificatietoernooi als de EK afstanden zullen de komende weken in een leeg Thialf worden geschaatst. Volgens Jeroen Kraaij, commercieel directeur van schaatsbond KNSB, betekent dat "een substantiële schadepost". "Dan hebben we het over een getal van zeven cijfers."

Voor de KNSB kwam de mededeling dat de coronamaatregelen verlengd worden niet als een donderslag bij heldere hemel. "We hielden al twee weken rekening met dit scenario. Organisatorisch waren we hier op voorbereid. Vorig jaar hebben we ook al met dit bijltje gehakt. We gaan er maar het beste van maken."

Nog geen toezegging

De schaatsbond rekent volgens Kraaij opnieuw op financiële steun van de demissionaire regering. Kraaij: "We gaan ervan uit dat we vanuit de overheid gecompenseerd worden voor de gederfde inkomsten als gevolg van het uitblijven van toeschouwers. Er is nog geen concrete toezegging gedaan door het ministerie van VWS. Maar we rekenen erop dat het naar volle tevredenheid wordt opgelost. Al blijven we, ondanks dat, met een fikse kostenpost zitten."