Dronkelap lift mee op fietsenrek Duitse bus

De Duitse politie heeft gistermiddag op de ringweg van Berlijn een man van een fietsenrek van een touringcar gehaald. De politie was getipt door de chauffeur van een sleepauto, die de bus tot stilstand had gemaand.

Onduidelijk is hoelang de verstekeling al met de bus meeliftte en waarom. De politie zegt dat hij geen duidelijk verhaal had omdat hij starnakel bezopen was. Hij zat op het fietsenrek met ontbloot bovenlijf.

De 28-jarige man heeft een bekeuring gekregen voor gevaarlijk weggedrag en zwartrijden.