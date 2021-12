Utrecht verslikt zich in NAC, ook amateurs Maassluis zorgen voor bekerstunt

Na rust waren de rollen echter omgedraaid. Thom Haye zorgde met een schitterende vrije trap voor de ommekeer in de wedstrijd. Utrecht kon geen vuist meer maken tegen de thuisploeg en Haye maakte niet veel later ook de 2-1.

Utrecht leek na de eerste helft op rozen te zitten. Adrián Dalmau had weliswaar een strafschop gemist, maar dankzij een rake kopbal van Mike van der Hoorn stond de ploeg van René Hake halverwege met 1-0 voor.

NAC Breda heeft voor een flinke verrassing gezorgd in de tweede ronde van het KNVB-bekertoernooi. De eerstedivisionist versloeg FC Utrecht, de nummer zes van de eredivisie, met 3-2.

Ook de amateurs van Excelsior Maassluis zorgden voor een stunt in het bekertoernooi. De nummer tien van de tweede divisie schakelde FC Emmen, de nummer drie van de eerste divisie, uit (1-0).

Verlenging leek aanstaande, maar invaller Vieri Kotzebue zorgde in de blessuretijd alsnog voor de winnende treffer van NAC, dat in de eerste divisie de negende plaats bezet.

Na een wat gezapige wedstrijd zat het venijn in de staart. Binnen een minuut waren beide ploegen dicht bij de eerste goal. Eerst zag Gabri Urbanus van Maassluis een kopbal net naast gaan en daarna moest Emmen-speler Jeredy Hilterman toezien hoe zijn inzet door Calvin Tureaij van de lijn werd gehaald.

Tien minuten voor tijd was het alsnog raak. Invaller Bram Wennekers scoorde uit een prachtige pass van Nino van den Beemt achter de Emmen-verdediging. Keeper Jean-Paul van Leeuwen hield Maassluis vervolgens op de been.

PEC trefzeker in bekertoernooi

PEC Zwolle maakte geen fout. In de eredivisie is de ploeg van Dick Schreuder nog niet echt op schot, maar in het bekertoernooi hebben de Zwollenaren geen moeite met doelpunten maken.

Na een 4-1 overwinning in de eerste ronde, was Zwolle in de tweede ronde met 4-0 te sterk voor eerstedivisionist MVV Maastricht.