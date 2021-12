PEC bekert verder na simpele zege op MVV, ADO met moeite langs Gemert

In de eredivisie is PEC Zwolle nog niet echt op schot, maar in het bekertoernooi heeft de ploeg van trainer Dick Schreuder geen moeite met doelpunten maken. In de eerste ronde werd er met 4-1 gewonnen van De Graafschap en dinsdagavond was Zwolle in de tweede ronde met 4-0 te sterk voor eerstedivisionist MVV Maastricht.

PEC Zwolle zette de bezoekers al direct onder druk en dat resulteerde na een kwartier spelen in de openingstreffer. Siemen Voet, die nog niet eerder scoorde voor Zwolle, kon de bal van dichtbij binnentikken.

Niet veel later lag de bal opnieuw achter MVV-doelman Romain Matthys, na een rake kopbal van Rav van den Berg. MVV had het aan dezelfde keeper te danken dat de schade in de eerste helft beperkt bleef tot twee tegendoelpunten.

Ook na rust bleef de thuisploeg jagen op doelpunten. Luka Adzic dribbelde simpel langs Orhan Džepar, waarna hij hard binnenschoot en Slobodan Tedic maakte de 4-0 voor PEC Zwolle. MVV stelde daar niet veel tegenover en kwam dan ook niet tot uitgespeelde kansen.

ADO heeft het zwaar

Ook ADO Den Haag overleefde de tweede ronde van de KNVB-beker, maar eenvoudig ging dat niet. Hoofdklasser Gemert bood goed tegenstand aan de nummer vijf van de eerste divisie.

Willem den Dekker schoot Gemert tot twee keer toe op voorsprong, maar ADO scoorde één keer meer. Dankzij doelpunten van Eljero Elia, Cain Seedorf en Thomas Verheydt (2x) werd het 4-2 in het voordeel van de thuisploeg.