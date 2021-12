Avondlockdown blijft, scholen eerder dicht: dit zijn de coronamaatregelen

De besmettingscijfers en ziekenhuisbezetting dalen niet hard genoeg, en dan is er nog de dreiging van de opkomende omikronvariant. Binnen weken kan dat de dominante coronavariant zijn in Nederland: het lijkt erop dat omikron besmettelijker is en dat de vaccins er minder goed tegen beschermen. Al met al reden voor het nu nog demissionaire kabinet om de geldende maatregelen voort te zetten, tot zeker 14 januari. Dan wordt het pakket heroverwogen. Ook wordt de boostercampagne versneld, werd aangekondigd. We zetten alle maatregelen en informatie uit de persconferentie voor je op een rij. Scholen week eerder dicht Allereerst even wat nieuw is: de basisscholen sluiten een week eerder. Het OMT-heeft er drie adviezen lang op aangedrongen om te overwegen de kerstvakantie te verlengen. De besmettingscijfers zijn in deze leeftijdscategorie het hoogst. Een week extra vakantie moet helpen de golf onder basisschoolkinderen te breken. Scholen worden geacht volgende week over te gaan op onderwijs op afstand, maar verplicht is dat niet. Vanwege de korte voorbereidingstijd is er begrip voor als scholen volgende week helemaal geen les geven, ook niet digitaal. De buitenschoolse opvang is volgende week gesloten, maar gaat in de kerstvakantie weer open.

Scholen - NOS

Premier Rutte riep ouders op niet allerlei activiteiten te ondernemen als alternatief voor school en ook de grootouders niet in te schakelen om op de kinderen te passen, juist omdat ouderen risico lopen op een ernstige infectie als ze door hun kleinkinderen besmet worden: "Even niet naar de ballenbak en even niet naar opa en oma. Ik realiseer me dat we opnieuw veel vragen van iedereen. Daarom dank en respect voor allemaal." Voor ouders met een cruciaal beroep moet er opvang beschikbaar zijn op de scholen. Als dat maandag nog niet geregeld is, mogen scholen die dag nog open blijven. Op 10 januari is de kerstvakantie voorbij. Vooralsnog is het gewoon de bedoeling dat leerlingen dan weer naar school gaan. Buiten de scholen blijven de huidige maatregelen van kracht. Dat betekent dat de horeca om 17.00 uur moet sluiten, net als bijvoorbeeld bioscopen, theaters en niet-essentiële winkels, hoewel al die sectoren hebben aangedrongen op uitzonderingen wat betreft openingstijden. Binnen in winkels en in het ov blijft de mondkapjesplicht gelden. Dat geldt ook voor binnenlocaties waar men geen zitplaats heeft. Bij een geplaceerd evenement of in de horeca mag het mondkapje af als men zit.

Sluiting - NOS

Ook het advies voor het aantal bezoekers thuis blijft hetzelfde. Dat betekent dat mensen ook de feestdagen in beperkt gezelschap moeten vieren. Toen het bezoekadvies op 12 november werd aangekondigd, zei het kabinet nog dat er een uitzondering zou komen voor vieringen zoals Kerst. Daar komt het kabinet nu dus op terug. Het steunpakket voor ondernemers die getroffen worden door de maatregelen wordt ook verlengd. Het steunpakket geldt nu in ieder geval ook in het eerste kwartaal van 2022.