Feyenoord-Ajax definitief zonder publiek; lege stadions tot half januari

Het programma in de eredivisie loopt nog tot en met 23 december. Daarna gaat de winterstop in. De competitie in de hoogste divisie van het betaald voetbal wordt vervolgens op 14 januari hervat met de vrijdagavondwedstrijd PEC Zwolle-Willem II.

De Klassieker Feyenoord-Ajax wordt zondagmiddag zonder publiek gespeeld in De Kuip. Het demissionaire kabinet heeft besloten de huidige coronamaatregelen tot en met 14 januari te verlengen. Al sinds 12 november moet het betaald voetbal het zonder fans in de stadions stellen.

In de Keuken Kampioen Divisie wordt tot en met maandag 20 december gespeeld. Die competitie wordt hervat op vrijdag 7 januari met twee duels.

Het kabinet besloot op 12 november wegens het oplopende aantal coronabesmettingen publiek bij wedstrijden in het betaald voetbal te weren. Op 26 november werd de maatregel verlengd tot en met 18 december, een dag voor de kraker tussen Feyenoord en Ajax in Rotterdam.

Beide clubs staan momenteel op gelijke hoogte met 36 punten, een punt achter koploper PSV. Om het financiële leed te verzachten, besloot het kabinet wel 36 miljoen euro ter beschikking te stellen voor gemiste inkomsten.

Statement

De clubs in het betaald voetbal protesteerden vorige week met een statement nog tegen het dichthouden van de stadions. Ze twijfelden aan het effect van de maatregel om publiek te weren. Dinsdag twitterde voetbalbond KNVB: 'Straks weer nieuwe coronamaatregelen en wij vragen ons echt af: Hoe sportief is 'Den Haag'?.

Volgens Rutte lijkt de coronapiek voorbij, maar is het verlengen van het pakket aan coronamaatregelen toch noodzakelijk. De omikronvariant baart het kabinet grote zorgen, omdat van het effect nog weinig bekend is.

Ook de andere sportmaatregelen blijven geldig. Tussen17.00 en 05.00 uur mag er in clubverband niet getraind worden. Ook wedstrijden in die periode mogen niet. Voor topcompetities in diverse sporten is een uitzondering gemaakt. Publiek is nergens welkom.