Basisschool weer dicht: 'Ben verbluft, dit is niet haalbaar'

Een langere, vervroegde kerstvakantie voor basisscholen hing al weken in de lucht, maar vandaag is er dan toch besloten om vanaf volgende week dicht te gaan. Koepelorganisaties, ouders van kinderen in het basisonderwijs en de kinderopvang zijn niet onverdeeld enthousiast. Herma Elsinga uit het Drentse Norg is werkzaam in de zorg en alleenstaande moeder. Ze weet niet waar ze haar kinderen moet brengen als ze naar haar werk moet. "Ik heb twee kinderen van 6 en 10 jaar oud. Al mijn vrije dagen zijn op, doordat mijn kinderen naar huis of in quarantaine moesten. Op zo'n korte termijn kan ik niets regelen." Het is niet de bedoeling dat ze naar opa en oma gaan en noodopvang is er ook niet, gaat ze verder. "Mijn werkgever is hier helemaal niet blij mee. Die zit ook met de handen in het haar. Die ziet het al gebeuren. Ik ben niet snel boos, maar ik ben verbluft. Dit is niet haalbaar."

Sluiting scholen: eerst niet, nu wel Het Outbreak Management Team adviseerde het kabinet al eerder om een langere kerstvakantie voor scholen te overwegen. Dat gebeurde niet, omdat ministers Slob en De Jonge vonden dat "een week minder school" niet wenselijk is met het oog op de leerachterstanden die kinderen hebben opgelopen door corona. Nog donderdag zei Slob dat de inzet van het kabinet is om de scholen open te houden. De opkomst van omikron en de hoge besmettingscijfers hebben nu voor een ommezwaai gezorgd. Gisteren kwam naar buiten dat het kabinet overwoog om toch tot een eerdere sluiting over te gaan, vandaag werd duidelijk dat daartoe inderdaad is besloten, in lijn met een advies van het OMT.

Volgens Lobke Vlaming, directeur van Ouders & Onderwijs, hebben ouders verschillende bezwaren. "Het is de zoveelste keer dat scholen dichtgaan, en het vergt weer veel geregel. Daarbij kijken kinderen uit naar deze tijd, kerstvieringen gaan weer niet door." Het grootste bezwaar is dat ouders wel moeten doorwerken. "Winkels en restaurants blijven gewoon open. Niet alleen cruciale beroepen zijn aan het werk. Het OMT had het in een eerder advies over in je gezinsbubbel blijven, maar dat kan gewoon niet."

Quote Voor kinderen is school meer dan de plek waar je leert. Kinderombudsman

Volgens de Kinderombudsman is de schoolsluiting niet in het belang van de leerlingen. "Voor kinderen is school meer dan de plek waar je leert. Juist de sociale functie van school is in de laatste week voor Kerst erg belangrijk", stelt een woordvoerder. Vaak wordt op basisscholen de week voor de kerstvakantie veel aandacht besteed aan activiteiten. Daar horen onder meer een jaarafsluiting en een kerstdiner bij. Volgens de Kinderombudsman zijn dat hoogtepunten die belangrijk zijn "om straks in het nieuwe jaar weer een frisse start te maken". Dat deze periode niet doorgaat is een extra klap voor de kinderen. "Juist omdat corona zijn weerslag heeft op hun sociale en mentale gezondheid." Micha van de Winter, hoogleraar in de pedagogiek aan de Universiteit Utrecht, zei onlangs in Nieuwsuur dat het sluiten van scholen ook neerkomt op 'code zwart', zoals dat voor de ziekenhuizen wordt gebruikt. "Het sluiten van scholen is geen knop waar je aan kan draaien. Als je kijkt vanuit onderwijsperspectief en het belang van leerlingen en studenten, dan moet je met je vingers van die knop afblijven." Maar toch zijn er ook ouders juist blij met de sluiting. "Ik vind het erg fijn dat de scholen dichtgaan. Ik krijg een paar keer per week een mail dat er een besmetting in de klas is geconstateerd, elke week kan ik er weer op wachten dat ik mogelijk besmet raak", zegt ouder Kelly Rowinkel op de NOS-Facebookpagina. "Die laatste week doen ze toch weinig. En Kerst kunnen ze ook naar deze week verplaatsen", zegt Esther Hozee Blom.