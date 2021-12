Amerikaanse topdokter Fauci: beveilig 'wereldwijd gewaardeerde' viroloog Koopmans

"Ze zou beveiliging moeten krijgen omwille van haar eigen gezondheid en veiligheid want ze mag dit werkveld niet verlaten", zegt Fauci in een interview met Nieuwsuur. "Ze moet blijven doen wat ze doet want ze is een zeer gewaardeerd lid van de medische gemeenschap in Nederland en wereldwijd."

Het Erasmus Medisch Centrum, waar Koopmans werkt, doet aangifte van bedreiging. "De autoriteiten zouden beveiliging voor haar moeten regelen", vindt Fauci.

Fauci is de belangrijkste corona-adviseur van president Joe Biden en krijgt in die hoedanigheid ook vaak met dreigementen te maken. "Ik laat me er niet door afleiden en richt me op mijn baan. Het doel van de bedreigingen is ons weerhouden van ons werk, maar wat we doen is te belangrijk voor de gezondheid van de wereld."

Niet iedereen is van dat laatste overtuigd. Amerikanen zijn, meer dan Nederlanders, verdeeld over hoe gevaarlijk het coronavirus is en over het coronabeleid. "We zien hier veel weerstand tegen het vaccin. Bijna 60 miljoen mensen die in aanmerking komen voor een prik, hebben nog niet eens hun eerste vaccin gehad. Laat staan een booster."