WK-feest dreunt na bij Verstappen: 'Max wel klaar met bandentests hier'

Alles bij elkaar meer dan genoeg reden om een groot feest te vieren. "Red Bull had een feest geregeld, maar daar waren heel veel mensen", vervolgt Jos. "Het was een beetje moeilijk daar te blijven, dus toen zijn we met het hele team naar een boot gegaan. Daar hebben we wel een aardig feestje gevierd, moet ik zeggen."

Groot was de ontlading nadat Verstappen in de dying seconds van de Grand Prix van Abu Dhabi voorbij Hamilton was gegaan. Bij Max, maar evenzeer bij zijn vader, die jarenlang de race-opleiding van zijn zoon verzorgde. Het ultieme doel werd zondag bereikt: de wereldtitel in de koningsklasse.

Hij was maandagochtend om zeven uur 's ochtends terug in zijn hotel, zoonlief nog later. "Ik voel het nu nog", lacht Jos Verstappen zo'n 48 uur nadat Max Verstappen op sensationele wijze de wereldtitel in de Formule 1 voor zich opeiste.

Over and out for the night 🧡 Time for us to celebrate 🍾 pic.twitter.com/S7HG8rlLd6

"Het is de kroon op zijn werk en ook van het team", vervolgt Jos. "Voor mij is het ook zo mooi om te zien hoe het team 's avonds reageerde. Iedereen had tranen in zijn ogen en was blij, omarmde elkaar. We hebben er echt een flinke klap op gegeven."

'Krijgen veel mee, maar niet alles'

Van alle kanten stroomden de felicitaties binnen. Van het Koninklijk Huis tot prominenten uit de (inter)nationale sportwereld, uit alle hoeken werd Verstappen lof toegezwaaid. "We volgen natuurlijk de sociale media, we krijgen wel een beetje mee wat er speelt. Maar natuurlijk niet alles."

Van vrienden en bekenden horen we wel wat er allemaal gebeurt. Het is waanzinnig mooi om te zien hoe er meegeleefd wordt na de eerste wereldtitel. Daar zijn we heel trots op", zegt Verstappen senior.