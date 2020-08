Koemans Barça-visie: 'Messi laten functioneren en De Jong op de juiste plek'

Ronald Koeman poseert vol trots met het shirt van FC Barcelona - AFP

Een glimlach van trots, van genot, van geluk en wellicht ook nog een klein beetje van ongeloof. Hij, Ronald Koeman, is de nieuwe trainer van FC Barcelona. Het zat allemaal verpakt in een grote grijns, die de hele dag niet van zijn gezicht wilde verdwijnen. Het besef leek er woensdag tijdens de presentatie in Camp Nou nog niet te zijn, maar inmiddels zullen de handen van Koeman jeuken om aan de slag te gaan. Hij hoopt dat zijn beoogde assistent, Alfred Schreuder, snel tot een akkoord komt met FC Barcelona. "Je zoekt naar iemand met ervaring in veldtrainingen. Schreuder heeft in zijn periode bij Ajax (als assistent van Erik ten Hag, red.) veel invloed gehad en spelers zijn altijd zeer positief over hem. Daarnaast is hij assistent geweest van Julian Nagelsmann, de coming-man in de trainerswereld, en heeft hij veel ideeën", licht Koeman zijn keuze voor Schreuder toe.

Koeman over Schreuder: 'Spelers altijd zeer positief over hem' - NOS

Vanzelfsprekend zal Koeman veel op het veld staan bij Barcelona, maar toch ziet hij zichzelf op voorhand vooral als manager van het eerste elftal. "Ik heb geleerd dat die rol mij het beste ligt. En de rol die Schreuder kan vervullen, ligt hem het beste", aldus Koeman. 'Genoeg toekomst, ook zonder grote aankopen' Het budget voor nieuwe spelers is, mede door de coronacrisis, beperkt. Koeman zal het dus vooral met de huidige selectie moeten doen. "Er is niet veel mogelijk, maar dat is ook niet erg als je ziet wat voor spelers er zijn en het talent dat er is. En dan moet ik de jeugd die eraan komt nog leren kennen. Er is genoeg toekomst, ook zonder grote aankopen." Koeman is een contract voor twee seizoenen aangegaan. Hij zal moeten presteren in zijn eerste jaar, want Barcelona kiest maart volgend jaar een nieuwe voorzitter. En de kandidaat die naar verluidt op dit moment de meeste steun geniet, Victor Font, schermt met Xavi als hoofdtrainer en heeft in een interview met de Spaanse krant AS laten weten niet te willen werken met Koeman.

Quote Bij een grote club is het nooit zeker dat je je contract uitdient. Ronald Koeman

"Het zijn dingen die je niet in de hand hebt en waar ik geen energie in moet stoppen", reageert Koeman. "Het ligt in mijn handen en in die van de spelers. Als het goed gaat, word je niet na één jaar weggestuurd." "De socios zullen niet blij zijn als een trainer over wie ze tevreden zijn, weg moet. Maar ik weet ook dat het als trainer bij een grote club nooit zeker is dat je je contract uitdient."

'Ik moet zorgen dat Messi functioneert, dat hij zich belangrijk voelt' - NOS

Koeman wil er alles aan doen Messi voor de club te behouden. De sterspeler, die nog een contract voor een jaar heeft, zou ontevreden zijn en de geruchten over een transfer - Internazionale en Manchester City worden vaak genoemd - circuleren al enige maanden. Toch gaat Koeman ervan uit dat hij de Argentijn komend seizoen gewoon tot zijn beschikking heeft. "Ik ga heel snel met hem praten, ik zou ook teleurgesteld zijn als ik met 8-2 van Bayern had verloren", aldus Koeman. "Ik heb nog veel contact met Pep Guardiola en die zegt dat het geweldig is om met Messi te werken. Hij is een winnaar en als hij niet wint, kan hij vervelend zijn. Ik moet zorgen dat hij functioneert, dat hij zich belangrijk voelt. Hij moet zijn carrière hier afsluiten, want hij is Barcelona en Barcelona is Messi."

'Frenkie de Jong en Griezmann opstellen waar ze tot hun recht komen' - NOS