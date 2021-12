Mollema (35) wil fietsen tot zijn 40ste: 'Voel me beter dan vijf jaar geleden'

Let's pop some 🍾 with Bauke! 🥂 🎂 HAPPY BIRTHDAY, @BaukeMollema !! 🥳 📸 @GettySport pic.twitter.com/A8JnUfrnh7

Sinds 2016, zijn eerste jaar bij Trek, won Mollema elk jaar wel één of meer eendagswedstrijden. "Daarin ben ik supercompetitief geweest. In koersen als Luik, Sebastian, de Italiaanse wedstrijden en ook op de Olympische Spelen. Daarin voel ik me nog beter dan, zeg, vijf jaar geleden. Daar wil ik me nog meer op focussen."

Klassementen ambieert hij niet (meer) in die rondes. "Een ritzege zal het doel worden. Daar zou ik heel veel voldoening uit halen. Meer dan dat ik achtste word in een eindklassement."

Mollema bereidt zich deze dagen met zijn team in Spanje voor op het nieuwe seizoen, waarin hij opnieuw aan twee grote rondes wil deelnemen. "Ik houd van de combinatie Giro d'Italia en Tour de France. Twee keer won ik een rit in de Tour, nadat ik eerst de Giro had gereden."

Mollema finishte eind juli in Tokio net naast het podium. "Dat is wel een van de resultaten waar ik het meest trots op ben. Het was het maximale dat ik eruit kon halen. Of ik het niet jammer vind dat ik net geen derde werd? Het maakt niet zo'n verschil. Alleen goud telt, dat was echt een droom geweest."

De winst ging naar Richard Carapaz, die een solo in de finale bekroonde met goud. "Tuurlijk, een medaille is leuk. Maar ik was al blij met hoe de voorbereiding is gegaan. Net na de Tour, klimaat daar, hittetrainingen, het ging allemaal volgens plan. En als je dan ziet wie er voor me eindigen; Wout van Aert, Tadej Pogacar, die kan ik toch nooit kloppen in een sprint."

Planning 2022

Voor het nieuwe seizoen is hij alweer een maand aan het trainen. Hij wil, net als in 2021, vroeg in vorm zijn. En ook vroeg winnen. "Het gaat volgens planning allemaal. Ik begin met de Grand Prix Marseillaise en rijd vervolgens de Ster van Bessèges, Alpes Maritimes en de Trofeo Laigueglia. Allemaal koersen dicht bij huis", aldus de in Monaco wonende Nederlander.

"Met de corona-ellende is het makkelijk als je niet ver hoeft te reizen."