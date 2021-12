FC Twente laat zich sponsoren door cryptomunt, terwijl AFM ervoor waarschuwt

De Autoriteit Financiële Markten waarschuwt consumenten al langere tijd voor het stoppen van je geld in cryptomunten. Toch weerhield dat FC Twente er niet van om in zee te gaan met een cryptomunt als sponsor. Afgelopen vrijdag kondigde de voetbalclub een deal aan met Floki.

"Floki is de cryptocurrency voor iedereen en een project dat tot doel heeft een revolutie teweeg te brengen in de crypto-industrie door solide waarde te bieden", aldus FC Twente in het persbericht over de aankondiging.

Waarde gedaald

Maar net als veel andere cryptomunten fluctueert de waarde van Floki flink. "De AFM ziet handelen in crypto's niet als alternatief voor sparen of beleggen vanwege het hoog speculatieve karakter. Als mensen geld willen stoppen in crypto's is het raadzaam dit met geld te doen dat zij kunnen missen." De munt werd pas in augustus gelanceerd en was op het hoogtepunt 0,00029 euro waard, volgens cryptowebsite Coinmarketcap. Inmiddels is de prijs ruim gehalveerd naar 0,00012 euro.

"De waarde van crypto's is vooral gebaseerd op speculatie en in de regel ontbreekt een onderliggende waardebepaling, waardoor de koersen sterk kunnen fluctueren", zegt de AFM in het algemeen over munten zoals Floki. "En er is een reëel risico dat crypto's hun waarde zelfs geheel verliezen."

NOS op 3 legt crypto en de toegenomen populariteit uit in deze video: