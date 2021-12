Tientallen doden en gewonden in Haïti door explosie tankauto

Bij een explosie van een brandstoftank gisteravond zijn in Haïti meer dan 40 mensen omgekomen. Nog eens tientallen mensen raakten gewond, schrijft premier Ariel Henry op Twitter. Hij kondigde drie dagen van nationale rouw af.

De tankwagen explodeerde in de kustplaats Cap-Haïtien, in het noorden van Haïti. Het voertuig vervoerde benzine. De oorzaak van de explosie is nog onduidelijk. Naast de tientallen doden en gewonden, spreekt premier Henry van omvangrijke schade.

Op Twitter worden beelden gedeeld van de explosie: