RIVM: aantal positieve coronatesten daalde afgelopen week met 21 procent

Bij het RIVM werden de voorbije week 116.447 positieve testen gemeld. Ten opzichte van de 147.982 van de zeven dagen daarvoor is dat een daling van 21 procent. Hierbij past de kanttekening dat er sinds anderhalve week een aangepast testbeleid geldt. Mensen met lichte klachten kunnen nu ook volstaan met een zelftest. Als de test positief uitvalt, moet die persoon alsnog naar de GGD voor een PCR-test, maar niet iedereen doet dat. Daardoor kunnen de besmettingscijfers worden vertekend, al denkt Aura Timen van het RIVM wel dat er sprake is van een reële daling. Zij wijst daarbij onder meer naar de analyses van het rioolwater, waarin ook een afname te zien is. De daling heeft volgens haar te maken met de maatregelen die het kabinet in de loop van november heeft genomen. Timen verwacht dat omikron binnen een paar weken delta als dominante variant heeft verdrongen.

besmettingen - NOS

Het percentage positieve testen stijgt wel: naar 23,4, waar het over de 7 dagen daarvoor 21,3 was. Het RIVM verklaart dat door de wijziging in het testbeleid en denkt dat het percentage de komende tijd nog verder kan oplopen. Er meldden zich in totaal afgelopen week bijna 453.000 mensen bij de teststraten van de GGD, tegenover 622.000 een week eerder. Het reproductiegetal was op 29 november 0,93. Dat betekent dat twee weken geleden 100 mensen met covid 93 anderen besmetten en de epidemie dus een stapje terug deed. Het RIVM vreest echter dat de besmettelijker omikronvariant van het virus die beweging de komende tijd kan keren en dat het aantal besmettingen en daaropvolgende aantal ziekenhuisopnames weer zal oplopen.

Tot dusver zijn in Nederland 105 gevallen van omikron aangetoond, meldt het RIVM. Vijftien daarvan hebben geen link met zuidelijk Afrika. Vrijdag ging het nog om 60 personen. Bij beide cijfers zijn de achttien personen op de vluchten uit Zuid-Afrika eind november niet meegerekend.

daf - NOS

Zeeland zwaarst getroffen De meeste besmettingen zijn nog altijd bij kinderen: de afgelopen zeven dagen bijna 14.000 in de leeftijdscategorie 5 tot en met 9 jaar en een kleine 12.000 bij de 10- tot en met 14-jarigen. Vanmiddag lekte uit dat het kabinet heeft besloten dat de bassischolen een week eerder dichtgaan voor de kerstvakantie. Vanavond is de persconferentie van demissionair premier Rutte en minister De Jonge over de coronamaatregelen. De GGD-regio met de meeste besmettingen is inmiddels Zeeland, met 825 positieve testen op 100.000 inwoners, waar het gemiddelde over het hele land 655 is. Daarna komen Limburg Zuid met 787 en de regio Midden- en West-Brabant, die grenst aan Zeeland, met 729.

Minder patiënten in ziekenhuis Net als vorige week daalde ook het aantal mensen dat werd opgenomen in het ziekenhuis. Ten opzichte van vorige week zijn er 7 procent minder ziekenhuisopnames en 1 procent minder IC-opnames, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het aantal ziekenhuisopnames nam vorige week in hetzelfde tempo af, maar het aantal IC-opnames nam toen harder af.

opnames - NOS

Voor het eerst lagen er minder covidpatiënten in het ziekenhuis. Het zijn er 2764 (vorige week 2841). Doordat mensen langere tijd op de intensive care liggen, duurt het langer voordat de bezetting op de IC minder wordt. Er liggen nu 654 covidpatiënten op de IC, vorig week waren dat er 639. Van hen liggen twintig mensen in Duitsland op de intensive care.

bezetting ziekenhuizen - NOS

Wat opvalt is dat het aantal niet-coronapatienten op de IC weer is toegenomen sinds demissionair minister De Jonge eind november code 2D afkondigde. Op dit moment was de planbare zorg fors afgeschaald, en was er nog maar ruimte voor 372 andere patiënten op de IC. Inmiddels is dat weer opgelopen naar 472 patiënten, terwijl ook het aantal coronabedden op de IC met 100 toenam.