Drugsbende stuurde 50.000 xtc-pillen naar Vietnam via pakketdiensten

De politie denkt met de aanhouding van vijf verdachten uit Almere, Assen en Loosdrecht een drugsbende te hebben opgerold. De verdachten zouden bijna 50.000 xtc-pillen naar Vietnam hebben gestuurd via pakketdiensten.

De politie kwam de bende op het spoor toen de pakketjes met drugs een week geleden in Assen werden verstuurd. Daarbij werden drie vrouwen en twee mannen aangehouden.

Bij huiszoekingen in vier woningen in Almere en Assen werden xtc-pillen, ketamine, de administratie en digitale gegevensdragers in beslag genomen.

Nog een aanhouding

Bij een tweede onderzoek wist de politie vorige week woensdag nog een zesde verdachte aan te houden. Een 19-jarige man uit Zaandam werd opgepakt voor het verzenden van 14,2 kilo xtc naar Laos.