Mea culpa burgemeester Zeewolde voor aanval op media

Burgemeester Gorter van Zeewolde heeft kritiek over zich afgeroepen door zijn oordeel over perspublicaties over de komst van een groot datacenter naar zijn gemeente. Inmiddels heeft hij spijt betuigd.

Hij noemde gisteren bij de Lokale Omroep Zeewolde geen namen van media, maar stelde dat mensen op het verkeerde been worden gezet door wat hij omschreef als 'fake news'. "Feiten staan op de website van de gemeente, de rest is vaak een Fabeltjeskrant." Gorter: "Er zijn berichten in de media verschenen die niet geheel conform de waarheid zijn. En mensen geloven nog steeds wat er in de krant staat."

Hij noemde de inhoud van de artikelen "beschamend" en verweet de kranten dat ze geen wederhoor plegen, wat in de journalistiek geldt als doodzonde. "Dat wordt om commerciële redenen 'vergeten'", stelde de partijloze Gorter.

De burgemeester is vanmiddag teruggekomen van zijn uitspraken. "Ik realiseer mij nu dat ik met mijn uitlatingen onbedoeld de pers gediskwalificeerd heb. Dit was niet mijn bedoeling", zegt hij in een verklaring. Ook stelt hij dat hij de woorden 'fake news' en 'Fabeltjeskrant' niet had moeten gebruiken. Volgens Gorter wordt zijn gemeente, in berichtgeving over de komst van het datacenter naar Zeewolde, "geconfronteerd met een aantal feitelijke onjuistheden" en daardoor "liepen de emoties nogal hoog op".

Wél wederhoor

In journalistieke kring werd afkeurend gereageerd op de uitspraken van Gorter, onder anderen door Thomas Bruning van de vakorganisatie NVJ.