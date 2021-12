Gewonde door vallende versiering in winkelcentrum Leidschendam

In the Mall of the Netherlands in Leidschendam is kort na 12.00 uur versiering van het plafond gevallen. Een van de bezoekers van het winkelcentrum liep op dat moment net onder het losgekomen deel door en kreeg de versiering op het hoofd.

Het slachtoffer is met nog onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

"Dakplaten vielen van de daken, vertelt een van de mensen die in The Mall werkt direct na het voorval aan Omroep West. "Er staat nu politie voor de deur van The Mall en bezoekers mogen alleen nog maar naar buiten, er mag op dit moment niemand in."