Navalny loopt macht openlijk voor de voeten, tot irritatie van Kremlin

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny ligt sinds vanochtend in zorgelijke toestand in het ziekenhuis. Volgens zijn woordvoerder is hij vergiftigd en ligt hij in coma op de intensive care.

De 44-jarige Navalny geldt als de meest prominente tegenstander van president Poetin. Hij werd onwel op een vlucht van het Siberische Tomsk naar Moskou en verloor het bewustzijn. Het vliegtuig maakte een landing in Omsk, waar Navalny naar het ziekenhuis werd gebracht.

Vanuit het ziekenhuis komen tegenstrijdige berichten over zijn toestand. Die zou stabiel zijn, maar er is ook een arts die zegt dat er wordt gevochten voor zijn leven.

De vergiftiging is niet onafhankelijk vastgesteld. Een van de behandelend artsen sluit niet uit dat Navalny een 'gewone' voedselvergiftiging heeft opgelopen. Andere berichten spreken van vermeend drank- en drugsgebruik door de oppositieleider, tot woede van de woordvoerder.

Vaak gearresteerd

Voor haar is er geen twijfel: Navalny is met opzet vergiftigd, vermoedelijk via een kop thee die hij dronk voor hij aan boord stapte. Directe aanleiding voor de aanval zouden de Russische regionale verkiezingen zijn, die later dit jaar worden gehouden. Navalny was bezig om in het hele land campagnekantoren te openen en kandidaten te werven.

De machthebbers in het Kremlin zien Navalny met zijn anti-corruptiebeweging en politieke partij als iemand die hen voortdurend in de weg loopt. Het afgelopen decennium was hij een van de drijvende krachten achter grote protesten tegen de overheid. Net als andere critici van het Russische bewind wordt hij regelmatig opgepakt en vastgezet.

Vorig jaar juli werd Navalny aangehouden omdat hij had opgeroepen tot een protest in verband met de lokale verkiezingen in Moskou. In de gevangenis kreeg hij gezondheidsklachten. Volgens de oppositieleider waren die het gevolg waren van vergiftiging, maar het ziekenhuis sprak van een allergische reactie. In 2017 liep hij letsel op aan zijn oog toen er een ontsmettingsmiddel in zijn gezicht werd gegooid.