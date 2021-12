Fracties stemmen in met regeerakkoord, weg vrij voor nieuw kabinet

Alle fracties van de partijen die de afgelopen negen maanden hebben onderhandeld over het conceptregeerakkoord staan achter de tekst. Dat hebben de leiders van het CDA, D66, ChristenUnie en VVD bekendgemaakt na beraad met hun fracties. Er zijn nog wel enkele kleine punten, die nog eens met de informateurs moeten worden besproken.

Rond 14.30 uur vanmiddag kwam CDA-leider Hoekstra als eerste naar buiten met een fiat van zijn partijgenoten. Hij gaf, net als de rest van de onderhandelaars, aan dat er nog enkele "details" besproken moeten worden morgenochtend, maar dat er tevredenheid is bij zijn fractie.

Daarna volgde Kaag, die sprak van een "een hele positieve ontvangst" bij D66. Ze vertelde dat de fractie vol overtuiging heeft ingestemd, al heeft haar partij ook nog wel een paar kleine wensen voor aanpassingen, maar volgens Kaag gaat het "om het hele plaatje". Kaag benadrukte dat ze bij het begin van de onderhandelingen met de andere drie partijen heeft gezegd dat D66 het goed wil doen of niet. "We hebben uiteindelijk als fractie geoordeeld dat we het goed doen als we het zo doen."

'Punten en komma's'

De ChristenUnie had enkele uren langer nodig om de tekst te lezen en te bespreken, maar aan het begin van de avond kwam ook Segers naar buiten met groen licht. De fractie heeft de tekst "paragraaf voor paragraaf, pagina voor pagina" doorgenomen en concludeert dat de uitkomst voor de partij beter is dan vier jaar geleden. Wel zijn er nog "echt een paar punten en komma's" die morgen nog besproken moeten worden met de informateurs erbij.

Minuten na Segers kwam VVD-onderhandelaar Hermans met een vergelijkbare boodschap, na een volgens haar "constructieve discussie" met de 34 leden van de VVD-fractie. "Het was een hele goede fractievergadering, heel positief", vertelde ze na afloop. "Er zijn een paar inhoudelijke punten op het hele akkoord, maar nogmaals: het akkoord in zijn totaliteit is positief ontvangen."

Hoekstra en Kaag wilden niet ingaan op vragen over de inhoud;