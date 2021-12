CDA en D66 als eerste fracties achter regeerakkoord

CDA en D66 hebben als eerste fracties ingestemd met het conceptregeerakkoord met VVD en ChristenUnie. CDA-leider Hoekstra zei dat er grote tevredenheid is bij de fractie. Er zijn nog wel enkele kleine punten, die nog eens met de informateurs moeten worden besproken, maar volgens Hoekstra gaat dat om details.

D66-leider Kaag sprak soortgelijke woorden. Volgens haar was er bij D66 "een hele positieve ontvangst" en heeft de fractie vol overtuiging ingestemd. Ook D66 heeft nog wel een paar kleine wensen voor aanpassingen, maar volgens Kaag gaat het "om het hele plaatje".

Kaag benadrukte dat ze bij het begin van de onderhandelingen met de andere drie partijen heeft gezegd dat D66 het goed wil doen of niet. "We hebben uiteindelijk als fractie geoordeeld dat we het goed doen als we het zo doen."

Hoekstra en Kaag wilden niet ingaan op vragen over de inhoud;