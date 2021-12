Aangifte tegen Marco Borsato vanwege onzedelijk gedrag

Er is aangifte gedaan tegen Marco Borsato. Dat heeft de zanger via zijn advocaten laten weten in een schriftelijke verklaring. Ook het parket Midden-Nederland bevestigt dat er aangifte is gedaan wegens "onzedelijke betastingen".

De woordvoerder zegt dat "uit onderzoek zal moeten blijken of er sprake is van bewijsbare strafbare feiten".

In de verklaring van de advocaten van de zanger (Knoops' Advocaten) staat dat de zanger "kennis heeft genomen van het feit dat er aangifte is gedaan". "De aangifte is duidelijk een reactie op het door mij aangevraagde onderzoek bij het Openbaar Ministerie. Het is goed dat er nu een aangifte ligt, want die kan dan betrokken worden bij het onderzoek dat ik heb gevraagd", zegt Borsato.

Hij zegt in de verklaring verder de uitkomst van het onderzoek met vertrouwen tegemoet te zien. "Ik ontken zoals bekend alle aantijgingen die ik tot dusverre alleen via de pers mocht vernemen".

De Telegraaf schrijft dat er aangifte is gedaan door een inmiddels 22-jarige vrouw, een dochter van wie de moeder een voormalig medewerker zou zijn van Borsato. Ze zou sinds haar vijftiende onzedelijk zijn betast door de zanger.

Roddelkanalen

Marco Borsato verzocht het Openbaar Ministerie vorige week te achterhalen waar geruchten over grensoverschrijdend gedrag vandaan kwamen. Volgens onbevestigde berichten op een aantal online roddelkanalen zou Borsato verdacht worden van grensoverschrijdend gedrag.