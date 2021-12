Toch volgende week al kerstvakantie basisscholen, avondlockdown tot half januari

De basisscholen gaan toch een week eerder dicht. Dat melden bronnen rond het kabinet. Dat betekent dat de kerstvakantie volgende week al begint. De zogenoemde avondlockdown wordt verlengd tot en met vrijdag 14 januari. De deskundigen van het Outbreak Management Team hadden dit in overweging gegeven om de verspreiding van de omikronvariant tegen te gaan.

Omdat het zo kort dag is, wordt de scholen gevraagd opvang te regelen voor kwetsbare kinderen en kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Omdat dit maandag misschien nog niet geregeld is, mogen scholen die dag nog open blijven.

Als het kan moeten scholen volgende week afstandsonderwijs aanbieden, maar volgens de bronnen is er begrip als dit niet lukt. De onderwijsvakbonden en de PO-Raad vinden dat het besluit om de scholen te sluiten te laat komt en zeggen inderdaad dat afstandsonderwijs op deze korte termijn niet kan worden gevraagd van scholen.

'Inzet van het kabinet'

Vorige week lieten verschillende kabinetsleden nog weten dat het niet wenselijk was om de scholen eerder met kerstvakantie te laten gaan, omdat er door corona al leerachterstanden zijn. Minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs benadrukte meerdere malen dat de inzet van het kabinet was om de scholen open te houden.

Maar vanwege omikron en de hoge besmettingscijfers heeft het kabinet nu toch besloten om de basisscholen drie in plaats van twee weken kerstvakantie te laten houden, tot maandag 10 januari. Minister De Jonge zei gisteren dat "je telkens moet handelen naar de situatie van dat moment." En die situatie is zeer zorgelijk, stelde hij.

Vanavond toelichting kabinet

Slob zei na een coronaoverleg met de meest betrokken ministers dat er "zware besluitvorming" had plaatsgevonden, maar hij wilde niet bevestigen dat de scholen inderdaad eerder dichtgaan. Vanavond geven premier Rutte en minister De Jonge weer een persconferentie.

Ook minister De Jonge wil tot die tijd nog niets zeggen over de maatregelen. "We gaan in één keer mededelen en toelichten wat de maatregelen zijn. Dat is de reden dat we iedere dinsdagavond na zo'n overleg een persconferentie organiseren, en daar lichten we exact toe wat de besluiten zijn."

Het ziet ernaar uit dat er geen versoepelingen zullen komen. De avondlockdown waarbij de horeca, de sportscholen, de niet-essentiële winkels en de culturele sector zich aan een sluitingstijd van 17.00 tot 05.00 uur moeten houden, wordt verlengd.

Speciaal basisonderwijs gaat ook dicht. Het voortgezet onderwijs gaat volgende week nog door.