Curlingmannen laten Italië ontsnappen, maar blijven wel in de race tijdens OKT

De Nederlandse curlingmannen hebben een uitgelezen kans laten liggen om zich stevig in de topvier te nestelen tijdens het olympisch kwalificatietoernooi. In Leeuwarden lieten ze het sterke Italië in het laatste end ontsnappen (6-7).

Met twee zeges en twee nederlagen is Oranje nog wel volop in de race voor deelname aan de Olympische Spelen. Dan moet in de groepsfase minimaal een plek bij de eerste vier worden bemachtigd.

Door de nederlaag tegen het nog ongeslagen Italië staat Nederland nu vijfde in de poule. En er had veel meer ingezeten voor Wouter Gösgens, Jaap van Dorp, Laurens Hoekman en Carlo Glasbergen. Want nadat een knappe steen van Gösgens in het negende end twee punten had opgeleverd, verprutste Italië in de beslissende ronde bij 6-6 twee stenen.

Italië gered door laatste steen

Nederland kon dat voordeeltje echter niet uitbuiten, waarna de Italiaanse skip Joël Retornaz met de allerlaatste steen de schade voor zijn ploeg wist te herstellen.