Siberische iep bedreigt oudste bos van Overijssel

Bij de uitbreiding van het Zalkerbos in Kampen is een kostbare fout gemaakt. Vijf jaar geleden werd het bos uitgebreid met 1700 gladde iepen. Althans, dat dachten de gemeente Kampen en de aannemer. De boompjes werden geleverd en geplant zonder blad, maar nu ze gegroeid zijn, blijkt het om de Siberische iep te gaan.

Het Zalkerbos is een van de oudste hardhoutooibossen van Nederland en ligt in de uiterwaarden van de IJssel tussen Zwolle en Kampen. In 2016 werd het bos uitgebreid met 3 hectare. In totaal werden er 12.000 bomen aangeplant, waaronder 1700 iepen. De gemeente Kampen is eigenaar en beheerder van het bos.