'Officieel einde Korea-oorlog levert vooral wat op voor Noord-Korea'

De twee Korea's zijn het er in principe over eens om ook formeel hun oorlog te beëindigen, zei de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in gisteren tijdens zijn bezoek aan Australië. Maar veel zal een vredesverdrag niet veranderen aan de relatie tussen de landen, denkt Remco Breuker, hoogleraar Koreastudies aan de Universiteit Leiden. Beide landen hebben na afloop van de Koreaoorlog in de jaren 50 alleen een bestand gesloten, de oorlog is nooit formeel beëindigd. "Ondanks de gespannen toestand tussen de twee landen is er al zeventig jaar geen oorlog. Zo'n vredesverdrag voegt verder weinig toe", zegt Breuker in het NOS Radio 1 Journaal. "Dit gaat toch meer om de erfenis van de terugtredende Zuid-Koreaanse president." Die wil met iets tastbaars komen voor het einde van zijn presidentstermijn. "Zijn hele regeerperiode heeft in het teken gestaan van toenadering tot Noord-Korea. Zo heeft hij ook Noord-Korea uitgenodigd op de Winterspelen van 2018. Dat is allemaal op niets uitgelopen. Dit lijkt zijn laatste poging te zijn om toch wat achter te laten." Eerder maakten we een terugblik op de Koreaanse Oorlog en de spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea door de jaren heen:

De Koreaanse kwestie, een van de belangrijkste smeulende brandhaarden - NOS

Voor Noord-Korea is er weinig winst te behalen met een echte toenadering richting Zuid-Korea, zegt Breuker. "Dit is een systeem dat heel erg drijft op afwijzing van het buitenland. Er worden mensenrechten geschonden om het regime in het zadel te houden. Als ze daaraan gaan sleutelen, dan zou de boel in elkaar kunnen storten." Maar mochten Noord- en Zuid-Korea echt nader tot elkaar komen, dan kan dit ook nog gevolgen hebben voor de Amerikaanse aanwezigheid in Zuid-Korea, denkt Breuker. "Zuid-Korea zal zich dan meer gaan richten op China. Je ziet nu ook al dat deze regering meer naar Peking kijkt dan naar Washington. En ik weet niet hoe positief dat zou zijn voor de stabiliteit in de regio."

VS en Noord-Korea De VS maakt zich grote zorgen over het wapenprogramma van de Noord-Koreanen, die raketten hebben getest die de Amerikaanse westkust kunnen bereiken. De vorige Amerikaanse president Trump sprak daarover met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, die op zijn beurt wil dat de zware sancties tegen zijn regime worden geschrapt. Maar dat gaat niet gebeuren: de huidige president Biden heeft juist weer nieuwe sancties ingesteld tegen Noord-Korea.