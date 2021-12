Oud-teambazen Verstappen: 'Zonder Jos had Max dit allemaal niet nu al bereikt'

Hij ging simpelweg te snel voor ze. Geen racetalent scheurde zo hard door de opleidingsklasses van de autosport als Max Verstappen. En ook toen hij de koningsklasse had bereikt - het contract tekende hij op zestienjarige leeftijd - liep de weg nog altijd steil omhoog. Zo steil dat Frits van Amersfoort en Franz Tost hem maar korte tijd onder hun hoede hadden. Van Amersfoort was in 2014 zijn teambaas in de Formule 3. Gedurende dat seizoen werd hij binnengehaald door het F1-team Toro Rosso van Tost. Daar maakte hij in 2015 zijn debuut in de Formule 1, om het jaar daarop al na vier races te promoveren naar hoofdteam Red Bull Racing. Beste jaarprestatie De slotrace in Abu Dhabi met de adembenemende slotfase werd door Tost en Van Amersfoort op heel verschillende manieren en heel verschillende plekken beleefd. Tost kende met Alpha Tauri, zoals Toro Rosso inmiddels heet, de succesvolste grand prix van het jaar. Zijn coureurs Yuki Tsunoda en Pierre Gasly sloten de race af op de vierde en vijfde plaats. "Toch voelde ik meer emoties bij de prestatie van Max, voor Red Bull en Honda", zegt Tost eerlijk. "Dit was echt een geweldig kampioenschap en ik denk dat Max de titel heeft verdiend. Toen de vlag was gevallen heb ik meteen geklapt voor Verstappen en zijn hele team."

Van Amersfoort hing op dat moment in de lucht, ergens tussen Europa en het Midden-Oosten. De teambaas van Van Amersfoort Racing is sinds zondagavond in Abu Dhabi waar deze week tests plaatsvinden voor seizoen 2022. "Toen we nog op de grond stonden, hadden we zo lang mogelijk de app open. Tot de stewardess het genoeg vond. Lewis had op dat moment vijf seconden voorsprong dus ik dacht dat het wel klaar was." Op tien kilometer hoogte "Tijdens de vlucht waren we totaal niet op de hoogte, totdat iemand erachter kwam dat je in zo'n toestel een beetje internet kunt kopen. Toen konden we ineens appen en kwam het allemaal binnen. Ik hoorde iemand zeggen: hij is echt kampioen geworden. Dat geloofden we niet eens, maar het is de waarheid. Zo zie je maar hoe anno 2021 het nieuws zelfs tot tien kilometer hoogte gaat."

Van Amersfoort had het ruwe talent Verstappen één seizoen in handen, maar wil zijn eigen rol niet overschatten. "Jos heeft hem ópgeleid, wij hebben hem bégeleid", prijst hij vader Verstappen. "Trots? Ik heb niet zo veel met trots, ik geniet ervan. Ik vind het mooi en tegelijkertijd zijn we ook alweer zeven jaar verder." Tost: "Ik ken Jos al lang. We ontmoetten elkaar al toen hij met Michael Schumacher bij Benetton reed (in 1994, red.). Hij heeft Max geweldig opgeleid. Zonder Jos had Max dit allemaal niet nu al bereikt."

"Max was vanaf het begin een coureur met een ongelofelijk goed gevoel voor de auto", vervolgt Tost. "Dat zag je in het karten en de Formule 3 al." "Wij werden bekritiseerd omdat we een zestienjarige zonder rijbewijs in een Formule 1-auto hebben gezet. Gelukkig hebben Red Bull en Helmut Marko die beslissing genomen. Maar ik was er ook van overtuigd dat Max het aan zou kunnen." Eerste meters Uitgerekend op het technisch uitdagende circuit in Suzuka, Japan, maakte Verstappen zijn eerste officiële meters in de Formule 1-auto, als testcoureur tijdens een van de vrije trainingen. "Ze zeiden: hoe kun je hem daar laten rijden, op een van de moeilijkste circuits. Maar hij presteerde goed en ook bij de tweede test in São Paulo ging het goed. Daarna ging het allemaal smooth."

Van Amersfoort verbaast zich nog altijd over de klasse die Verstappen laat zien. "Kijk naar zijn teamgenoten. Dat zijn geen slechte jongens, maar hij laat ze verbleken." In de slotfase van het seizoen leek Mercedes de beste papieren te hebben, getuige het feit dat Lewis Hamilton tot Abu Dhabi drie races op rij op zijn naam wist te schrijven. "Max heeft zeker gevoeld dat hij mindere wapens had, maar daar geeft hij niet aan toe. Sterker nog, dan gaat hij misschien nog wel beter rijden." Beter dan zijn auto "Ik heb een Verstappen gezien zoals een Verstappen is: niet opgeven, blijven knokken. Hij is beter dan zijn auto; daar zijn er naar mijn idee in de geschiedenis van de Formule 1 niet heel veel van." Hoe het kan dat hij er meer dan het maximale uit kan halen? "Als we dat zouden weten, zouden we het kopiëren, maar dat gaat niet."

Hoe het verder gaat met Verstappen? "Max is de koning van Nederland. Maar hij blijft met beide benen op de grond, zo zit hij in elkaar. Hij heeft al zo veel races gewonnen in zijn carrière, en nu is hij wereldkampioen. Maar hij zal zijn gedrag, benadering en manier van racen niet gaan veranderen." En Van Amersfoort weet ook wel zeker: "De honger stilt bij een Verstappen niet; hij blijft wel aan de gang."

Van Amersfoort in 2022 ook in Formule 2 Het team van Frits van Amersfoort gaat ook de Formule 2 in. "We zijn begonnen in de Formule 4 en nu dekken we de hele weg richting de Formule 1 af", aldus Van Amersfoort. "Dat past perfect bij onze filosofie om jonge, talentvolle coureurs te helpen op weg naar de hoogste regionen van de motorsport."

Tost nam in het voorjaar van 2016 afscheid van Verstappen in zijn renstal. Maar vanzelfsprekend bleef hij de Limburger volgen. "Zeker in de laatste twee, drie jaar zie je dat zijn rijstijl veel volwassener is geworden. Zoiets komt natuurlijk ook met de jaren. Je kon zien dat hij de races beter is gaan lezen. Hij zit echt op een ander niveau." In de tweestrijd met Hamilton haalden beiden het beste in elkaar naar boven, volgens de Oostenrijker. "Deze coureurs hebben z'n goed gevoel, zo'n overview voor de situatie dat ze niet crashen of een ongeluk veroorzaken."